Губернатор Травников заявил, что экономика Новосибирской области в 2021 году показала рост

НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Экономика Новосибирской области в 2021 году по основным показателям продемонстрировала позитивную динамику, по ряду из них темпы роста выше среднероссийских, заявил губернатор региона Андрей Травников, выступая перед депутатами заксобрания с отчетом о работе правительства региона.
Популярные статьи
- «Чем меньше экономическая мощь, тем громче квакает лягушка»: профессор Соловей уверен, что Россия «от балды» выдвинула Западу ультиматум
- Смертельно больной российский генерал спас Курилы от японского вторжения в 1992 году. ГЕРОЙ о котором все забыли (2022)
- Хорваты поддержали президента, не желающего воевать с Россией
Свежие комментарии