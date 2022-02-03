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Губернатор Травников заявил, что экономика Новосибирской области в 2021 году показала рост

Губернатор Травников заявил, что экономика Новосибирской области в 2021 году показала рост

НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Экономика Новосибирской области в 2021 году по основным показателям продемонстрировала позитивную динамику, по ряду из них темпы роста выше среднероссийских, заявил губернатор региона Андрей Травников, выступая перед депутатами заксобрания с отчетом о работе правительства региона.

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