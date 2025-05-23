На севере столицы возводят 6 новостроек по реновации с применением префаб-технологий

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в САО ведется строительство шести жилых домов по программе реновации с использованием префаб-технологий, что позволяет ускорить сроки возведения на 30-50% .