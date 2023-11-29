Владимир Солодов: "Наша задача — сделать современные протезы доступными участникам СВО"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках нового выпуска программы "Время камчатское" рассказал о работе центра протезирования и ортопедии "Протект", который получает федеральную поддержку с помощью преференциального режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.