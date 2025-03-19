Политолог Расмуссен заявил о желании Европы затянуть конфликт на Украине

Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом во время телефонного разговора был конструктивным, однако США придется иметь дело с Европой, которая пытается затянуть конфликт на Украине.
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