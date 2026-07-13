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Смертин о японской кухне после ЧМ-2002: «Наелся суши и роллов, напился саке – и утро встретил в жутком состоянии. Прошло 25 лет, и когда вижу такую пищу – сразу рвотный рефлекс»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин в блоге на Спортсе’’ рассказал, как попробовал суши и роллы на ЧМ-2002 в Японии.

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