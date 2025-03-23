Операция войск США и Великобритании по захвату Рура началась 80 лет назад

Адольф Гитлер искренне верил, что отступление - для трусов. Это правило регулярно приводило к катастрофам в боях с Красной армией, а в ходе Рурского наступления союзников на западе стало причиной попадания в котел рекордного количества немцев.
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