Джордж Расселл о проблемах в сезоне: «Все равно что нарисовать «Мону Лизу»

Пилот « Мерседеса » объяснил свои проблемы в текущем сезоне за счет сравнения с известной картиной. «Представьте, что кто-то просит вас нарисовать «Мону Лизу», а рядом с вами оригинал – думаете, сможете сразу сделать все идеально? При определенной практике – возможно.