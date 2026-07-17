Джордж Расселл о проблемах в сезоне: «Все равно что нарисовать «Мону Лизу»

Пилот « Мерседеса » объяснил свои проблемы в текущем сезоне за счет сравнения с известной картиной. «Представьте, что кто-то просит вас нарисовать «Мону Лизу», а рядом с вами оригинал – думаете, сможете сразу сделать все идеально? При определенной практике – возможно.
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