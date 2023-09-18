Гуанчжоу (WTA). 1-й круг. Шнайдер играет с Лю, Калинская Таусон встретится с Линдой Фрухвиртовой

Сетка турнира здесь. Galaxy Holding Group Guangzhou Open Гуанчжоу, Китай 18 – 23 сентября 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Первый круг Клэр Лю (США) Диана Шнайдер (Россия) 1:2 Дата проведения 18 сентября, 09.
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