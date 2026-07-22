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Царьград

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Суд Махачкалы взял под стражу замглавного инженера до 2026 года

Суд Махачкалы взял под стражу замглавного инженера до 2026 года

Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать замглавного инженера Махачкалинских электрических сетей до 10 сентября 2026 года.

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