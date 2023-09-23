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Каррагер рассказал, что Месси назвал его «ослом» после критики «ПСЖ»

Каррагер рассказал, что Месси назвал его «ослом» после критики «ПСЖ»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, ныне работающий футбольным экспертом на ТВ, рассказал, что получил такое сообщение от аргентинца в директе инстаграма после критики «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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