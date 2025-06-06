Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    за дела бандеровцев опять впрягаются..сердобольные...Затулин настаивае...
  • nyha
    что-то затулин постоянно ссыт против ветра..Затулин настаивае...
  • Dash45
    враньёЗачем Россия запу...

В ТЦК покалечили мовную шестерку. Гончаренко вопит – Одесса иронизирует

В ТЦК покалечили мовную шестерку. Гончаренко вопит – Одесса иронизирует

Мы не раз писали о двойных стандартах по отношению к жертвам ТЦК. То есть покалечить или убить могут любого, а вот дальнейшее развитие событий зависит от того, были ли у могилизированного на вырост (или сразу трупа) украинствующие родственники и покровители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх