В ТЦК покалечили мовную шестерку. Гончаренко вопит – Одесса иронизирует

Мы не раз писали о двойных стандартах по отношению к жертвам ТЦК. То есть покалечить или убить могут любого, а вот дальнейшее развитие событий зависит от того, были ли у могилизированного на вырост (или сразу трупа) украинствующие родственники и покровители.
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