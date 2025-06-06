В ТЦК покалечили мовную шестерку. Гончаренко вопит – Одесса иронизирует

Мы не раз писали о двойных стандартах по отношению к жертвам ТЦК. То есть покалечить или убить могут любого, а вот дальнейшее развитие событий зависит от того, были ли у могилизированного на вырост (или сразу трупа) украинствующие родственники и покровители.