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Царьград

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Китай похвалил Пакистан за посредничество в конфликте США и Ирана

Китай похвалил Пакистан за посредничество в конфликте США и Ирана

Китай выразил благодарность Пакистану за посредничество в урегулировании конфликта между США и Ираном.

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