MedicalXpress: безглютеновая диета может подойти людям с аллергией на пшеницу

Гастроэнтеролог Джозеф Леви из больницы Хассенфельд при Нью-Йоркском университете и американский диетолог Рэйчел Бегун рассказали MedicalXpress, что диета без злаковых подходит людям с непереносимостью глютена или чувствительностью к нему, а также тем, у кого аллергия на пшеницу.