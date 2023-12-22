Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    какой вумный еще один выискался, живи мирно и будет тихо....МИД Польши призва...
  • любовь попова
    Запересильдили всех, теперь еще и дочь вылезлаАктриса Юлия Пере...
  • Андрей Зарубкин
    Выродки!NEWS.ru составило...

MedicalXpress: безглютеновая диета может подойти людям с аллергией на пшеницу

MedicalXpress: безглютеновая диета может подойти людям с аллергией на пшеницу

Гастроэнтеролог Джозеф Леви из больницы Хассенфельд при Нью-Йоркском университете и американский диетолог Рэйчел Бегун рассказали MedicalXpress, что диета без злаковых подходит людям с непереносимостью глютена или чувствительностью к нему, а также тем, у кого аллергия на пшеницу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх