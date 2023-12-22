MedicalXpress: безглютеновая диета может подойти людям с аллергией на пшеницу

Гастроэнтеролог Джозеф Леви из больницы Хассенфельд при Нью-Йоркском университете и американский диетолог Рэйчел Бегун рассказали MedicalXpress, что диета без злаковых подходит людям с непереносимостью глютена или чувствительностью к нему, а также тем, у кого аллергия на пшеницу.
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