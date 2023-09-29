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В ГД предложили утвердить единый стандарт школьной медицины

В ГД предложили утвердить единый стандарт школьной медицины

В РФ намерены разработать общий стандарт школьной медицины. Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила зампреду правительства Татьяне Голиковой, которое имеется в распоряжении «Известий».

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