Президент Украины Владимир Зеленский играет в опасную игру и пытается втянуть весь мир в огромную бойню, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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