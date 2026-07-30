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В России ответили на слова Зеленского о мощном ночном ударе ВС России

В России ответили на слова Зеленского о мощном ночном ударе ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский играет в опасную игру и пытается втянуть весь мир в огромную бойню, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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