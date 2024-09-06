«Из преступников в герои»: Захарова уличила Германию в восхвалении нацистов

Нацисты в Германии из преступников превращаются в «героев», заявила официальный представитель МИД РФ на сессии «Евразийское пространство: цивилизационные и геополитические вызовы и перспективы» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
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