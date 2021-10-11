Арестович сообщил о новых поставках вооружения в Киев от Вашингтона

Украина получила от Соединенных Штатов новую партию вооружения, в том числе и боеприпасы для автоматических гранатометов, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире передачи «Марафон» украинского телеканала «Наш».
Украина получила от Соединенных Штатов новую партию вооружения, в том числе и боеприпасы для автоматических гранатометов, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире передачи «Марафон» украинского телеканала «Наш».
Свежие комментарии