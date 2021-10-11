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Арестович сообщил о новых поставках вооружения в Киев от Вашингтона

Арестович сообщил о новых поставках вооружения в Киев от Вашингтона

Украина получила от Соединенных Штатов новую партию вооружения, в том числе и боеприпасы для автоматических гранатометов, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире передачи «Марафон» украинского телеканала «Наш».

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