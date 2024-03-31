Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смешных перлов в детских тетрадях

15 смешных перлов в детских тетрадях

Быть учителем непросто. Ведь его работа не заканчивается, когда школьники уходят домой. Тогда он садится проверять тетради учеников, и вот тут начинается самое интересное: и смех от перлов, и слезы от ошибок.

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