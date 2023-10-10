Осталось три дня. Успевайте номинировать компании на премию "Народный знак качества"

Заявить любимую компанию можно до 12 октября включительно С удовольствием пользуетесь услугами салона красоты, торгового центра, автосервиса? Благодарны педагогам образовательного центра, врачам клиники? Выразить свои симпатии, как и признательность коллективу, можно в проекте "Народный знак качества – 2023".