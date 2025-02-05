Infopro54.ru – Новости Сибири Скриншот видео из Телеграм-канала депутата Госдумы Михаила Матвеева.
ОМОН встряхнул общежитие в Самаре, где азербайджанцы устраивали беспредел и напали на депутата
Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Вычистить всю страну от мигрантов!!Сколько ещё можно терпеть русским их беспредел?Чего ждут власть имущие???Неужели не понимают,что идёт зачистка российской территории от русских??Что ждёт наших детей,внуков и правнуков????❗️🙏🤷♀️🤦🏻♀️🥲
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15 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Азеры самые хитрые и подлые
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4 час.
Юра Терских
Соплежуйство наших правоохранительных органов к этому и приводит, а азиаты этим пользуются Сидят продажные чинуши и им плевать на все. Этот режим из страны сделал балаган .
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1 час.
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