ОМОН встряхнул общежитие в Самаре, где азербайджанцы устраивали беспредел и напали на депутата

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Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Вычистить всю страну от мигрантов!!Сколько ещё можно терпеть русским их беспредел?Чего ждут власть имущие???Неужели не понимают,что идёт зачистка российской территории от русских??Что ждёт наших детей,внуков и правнуков????❗️🙏🤷‍♀️🤦🏻‍♀️🥲
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15 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Азеры самые хитрые и подлые
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4 час.
Юра Терских
Соплежуйство   наших   правоохранительных  органов  к   этому   и приводит,  а   азиаты   этим   пользуются   Сидят   продажные  чинуши  и  им  плевать  на  все.   Этот   режим   из  страны   сделал   балаган .
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1 час.
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