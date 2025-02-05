ОМОН встряхнул общежитие в Самаре, где азербайджанцы устраивали беспредел и напали на депутата

Вычистить всю страну от мигрантов!!Сколько ещё можно терпеть русским их беспредел?Чего ждут власть имущие???Неужели не понимают,что идёт зачистка российской территории от русских??Что ждёт наших детей,внуков и правнуков????❗️🙏🤷‍♀️🤦🏻‍♀️🥲

Юра Терских

Соплежуйство наших правоохранительных органов к этому и приводит, а азиаты этим пользуются Сидят продажные чинуши и им плевать на все. Этот режим из страны сделал балаган .