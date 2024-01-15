В Крыму испекут 10 тысяч блинов

Большой праздник Масленицы стартует в селе Ароматное Белогорского района Крыма. Для гостей праздника подготовят различные масленичные обряды и гадания, традиционные силовые состязания, мастер-классы и ярмарку.
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