Кустурица заявил о желании конкретных лиц обогатиться на украинском конфликте

Конфликт на Украине обусловлен тем, что конкретные люди ходят обогатиться на нем. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на премьере документальной ленты о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь, сообщает ТАСС.
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