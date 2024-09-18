Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    А по барабану ...Телеведущая Лера ...
  • Дмитрий Фактурович
    Такой Европарламент, работающий не на свои страны, а на поганых пиндосов, подставляющей собственное население под тер...Володин: то, к че...
  • Владимир Лев
    Полковник Уилкерс...

Кустурица заявил о желании конкретных лиц обогатиться на украинском конфликте

Кустурица заявил о желании конкретных лиц обогатиться на украинском конфликте

Конфликт на Украине обусловлен тем, что конкретные люди ходят обогатиться на нем. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на премьере документальной ленты о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх