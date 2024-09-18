Кустурица заявил о желании конкретных лиц обогатиться на украинском конфликте

Конфликт на Украине обусловлен тем, что конкретные люди ходят обогатиться на нем. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на премьере документальной ленты о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь, сообщает ТАСС.