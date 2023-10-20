Новый врач начал принимать в Московском областном перинатальном центре

РИАМО - 20 окт. На работу в отделение патологии беременности Московского областного перинатального центра вышел новый врач акушер-гинеколог, молодой специалист - Светлана Пилипенко, сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.
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