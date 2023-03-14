В Караганде прошёл областной турнир паралимпийского вида спорта бочча. По его итогам четыре юных спортсмена будут представлять Карагандинскую область на чемпионате Казахстана по бочча в Астане, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
В Караганде прошёл областной турнир паралимпийского вида спорта бочча. По его итогам четыре юных спортсмена будут представлять Карагандинскую область на чемпионате Казахстана по бочча в Астане, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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