Илья Авербух посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»

День туризма и спорта проходит на выставке «Россия» на ВДНХ. Призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух посетил стенд Московской области и поделился своими впечатлениями, подчеркнув, что регион продолжает активно развиваться.