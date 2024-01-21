Илья Авербух посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»

День туризма и спорта проходит на выставке «Россия» на ВДНХ. Призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух посетил стенд Московской области и поделился своими впечатлениями, подчеркнув, что регион продолжает активно развиваться.
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