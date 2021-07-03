Происшествия

5 подписчиков

В Тверской области полицейские выявили факт незаконной рубки леса

В дежурную часть Спировского отделения полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» поступило сообщение от представителя отдела лесного хозяйства, о незаконной рубке леса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх