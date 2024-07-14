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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´ЦУР. Бобруйщина ЗА Трезвый регион´.

´ЦУР. Бобруйщина ЗА Трезвый регион´.

С целью реализации государственной программы ´Здоровые города и поселки´ в рамках городского проекта ´Бобруйск-здоровый город´ в городе Бобруйске и Бобруйском районе специалистами УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ совместно с УЗ ´Бобруйская центральная больница´ организована профилактическая акция ´ЦУР.

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