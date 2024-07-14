´ЦУР. Бобруйщина ЗА Трезвый регион´.

С целью реализации государственной программы ´Здоровые города и поселки´ в рамках городского проекта ´Бобруйск-здоровый город´ в городе Бобруйске и Бобруйском районе специалистами УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ совместно с УЗ ´Бобруйская центральная больница´ организована профилактическая акция ´ЦУР.