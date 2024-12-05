«Технологический скачок в радиолокации»: европейские истребители Eurofighter Typhoon получат РЛС Captor-E Mk 1

Концерн Airbus начал лётные испытания Eurofighter Typhoon, оснащённого радаром Captor-E Mk 1 с АФАР.Данный радар необходим ВВС Испании, которые планируют в рамках реализации программы модернизации воздушного флота получить 20 новых истребителей Eurofighter, построенных по усовершенствованному стандарту Tranche 4, и улучшить как минимум 5 машин версии Tranche 3A из уже имеющегося парка.