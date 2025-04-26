Артисты нижегородских театров выступят на площадке с концертом к юбилею Победы

2 мая, в день взятия советскими войсками Берлина в 1945‑м году, нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ проведёт музыкально-поэтический концерт «Дворик Победы», посвящённый 80-летию Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии