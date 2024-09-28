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Культуромания

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В Индии открылись «Дни Мосфильма»

В Индии открылись «Дни Мосфильма»

Кинофестиваль «Дни Мосфильма в Ченнаи» стартовал в южноиндийском городе, сообщает ТАСС. На церемонии открытия присутствовали генеральный консул России в Ченнаи Валерий Ходжаев, местные кинематографисты, студенты профильных вузов.

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