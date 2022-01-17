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В ФФККР опровергли слухи о голосовании против включения в сборную Коляды

В ФФККР опровергли слухи о голосовании против включения в сборную Коляды

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган прокомментировал информацию о том, что тренерский совет организации проголосовал против включения Михаила Коляды в состав на командный турнир Олимпиады-2022.

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