Нацистские формирования киевского режима нанесли удар по территории Краснодара. Интернет-издание «Русская Весна» распространяет информацию об атаке, отмечая, что вражеские силы провели её при помощи беспилотника.
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