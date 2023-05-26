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«РВ»: ВСУ нанесли удар по Краснодару, кадры прилёта БПЛА

«РВ»: ВСУ нанесли удар по Краснодару, кадры прилёта БПЛА

Нацистские формирования киевского режима нанесли удар по территории Краснодара. Интернет-издание «Русская Весна» распространяет информацию об атаке, отмечая, что вражеские силы провели её при помощи беспилотника.

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