Депутат Чепа отметил отвагу и мужество российских военных в зоне СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил отвагу бойцов специальной военной операции (СВО), которые спасли мирных жителей из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР).
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