Клава Кока и Дима Масленников обвенчались в августе 2026 года

Клава Кока и Дима Масленников поженились в августе 2026 года и отправились в свадебное путешествие в США.
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