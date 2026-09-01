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The Eurasia Daily news agency

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The damage suffered by Finland due to the loss of Russian tourists is named

The damage suffered by Finland due to the loss of Russian tourists is named

Finland is losing almost a billion euros a year after it lost the flow of Russian tourists. This was stated by the chairman of the Finnish association Naapuriseura Yauri Varvikko.

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