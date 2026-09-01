The damage suffered by Finland due to the loss of Russian tourists is named

Finland is losing almost a billion euros a year after it lost the flow of Russian tourists. This was stated by the chairman of the Finnish association Naapuriseura Yauri Varvikko.
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