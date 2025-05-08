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Нам визит: почему Ким Чен Ына и армии КНДР не будет на параде 9 Мая

Нам визит: почему Ким Чен Ына и армии КНДР не будет на параде 9 Мая

О вероятности скорого приезда нашего основного союзника – обозреватель «Абзаца» Андрей Дмитриев. Помощник президента Юрий Ушаков вчера сообщил, что военные КНДР не будут принимать участие в параде Победы, а официальное представительство будет на уровне посла.

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