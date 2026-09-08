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«Она стала прекрасным ребёночком»: как дочь заботится о 84-летней Маргарите Тереховой и сохраняет её наследие

«Она стала прекрасным ребёночком»: как дочь заботится о 84-летней Маргарите Тереховой и сохраняет её наследие

Маргарита Терехова — не просто народная артистка России, а настоящее лицо советского экрана, сыгравшая в «Собаке на сене», «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах», тарковском «Зеркале».

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