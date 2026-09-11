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Zero Hedge

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Brent Nears $110 Then Tumbles On IEA Demand Destruction Warning As Houthis Threaten Saudi Oil Escape Route, Diesel Shock Goes Global

Brent Nears $110 Then Tumbles On IEA Demand Destruction Warning As Houthis Threaten Saudi Oil Escape Route, Diesel Shock Goes Global

Brent Nears $110 Then Tumbles On IEA Demand Destruction Warning As Houthis Threaten Saudi Oil Escape Route, Diesel Shock Goes Global Brent crude futures nearly topped $110 a barrel in the overnight hours but fell 3.

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