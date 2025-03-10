Тайна конца жизни великого Марадоны будет раскрыта: начинается суд над его врачами

Им грозит до 25 лет тюрьмы.Великий Диего Марадона ушел от нас 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Его тело было обнаружено в частном доме в Буэнос-Айресе — там футболист восстанавливался после операции на головном мозге по удалению тромба, который образовался после десятилетий борьбы с наркотической и алкогольной зависимостями.