Верховный суд усилил защиту добросовестных покупателей квартир

Верховный суд принял правовую позицию, которая ограничивает возможность продавцов жилья ссылаться на психическое расстройство в момент сделки.
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