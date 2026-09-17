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Царьград

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Кириенко заявил, что участники МФМ-2026 выбрали "Матушка-земля"

Кириенко заявил, что участники МФМ-2026 выбрали "Матушка-земля"

На пресс-конференции, посвященной итогам МФМ-2026, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что иностранные участники назвали песню "Матушка-земля" гимном фестиваля.

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