Минобороны РФ: в районе Вербового на запорожском направлении уничтожено около взвода ВСУ

Разведка и корректировка целей осуществлялась при помощи БПЛА Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли удар по опорному пункту украинской армии в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении.