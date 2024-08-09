Минобороны РФ: в районе Вербового на запорожском направлении уничтожено около взвода ВСУ

Разведка и корректировка целей осуществлялась при помощи БПЛА Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли удар по опорному пункту украинской армии в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении.
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