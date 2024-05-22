Предприниматели ЯНАО соберутся в Ноябрьске на ежегодный форум

Как продвигать собственный бренд, как «упаковывать» его и представлять на маркетплейсах? Как должен развиваться региональный бренд? Чем полезен предпринимателям искусственный интеллект? Кто вошел в число победителей первого акселератора в индустрии моды, как их поощрят? Все эти вопросы будут в центре внимания ежегодного форума «Дни малого бизнеса Ямала», который пройдет в Ноябрьске в ближайшие дни.