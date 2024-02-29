Астраханская бизнеследи продала стоматологии 28 000 некачественных перчаток

Вырученные деньги женщина положила в карман, надеясь, что никто не заметит плохое качество товара. Астраханские следователи отдела по особо важным делам СУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы: она подозревается в сбыте недоброкачественных медицинских изделий.