Астраханская бизнеследи продала стоматологии 28 000 некачественных перчаток

Вырученные деньги женщина положила в карман, надеясь, что никто не заметит плохое качество товара. Астраханские следователи отдела по особо важным делам СУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы: она подозревается в сбыте недоброкачественных медицинских изделий.
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