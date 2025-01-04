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Черчесов считает, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола до конца сезона: «Почему нет? Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован»

Дзюбе не хватает гола, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории российского футбола Александром Кержаковым (233 мяча).

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