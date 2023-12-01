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Титов призвал китайских автопроизводителей следовать примеру Haval и активно вкладываться в российский бизнес

Титов призвал китайских автопроизводителей следовать примеру Haval и активно вкладываться в российский бизнес

Больше всего совместных предприятий открылось в Амурской и Тульской областях, а также в Приморском крае и ТатарстанеУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что автопроизводителям из Китая стоит активнее вкладываться в производство на территории России, как это делает компания Haval.

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