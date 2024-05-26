БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российская армия штурмом взяла Васильевку, много пленных

Российская армия штурмом взяла Васильевку, много пленных

Сегодня, 26 мая, российская армия штурмом взяла позиции ВСУ под Васильевкой на Запорожском направлении, украинские боевики сдались в плен.

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