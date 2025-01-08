RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Военная хроника» заявила о применении ФАБ с УМПК по Днепропетровской области

«Военная хроника» заявила о применении ФАБ с УМПК по Днепропетровской области

«Военная хроника» заявила о начале применения ВС России ФАБ с УМПК по Днепропетровской области. «Воздушные силы Украины сообщают, что российская авиация впервые начала наносить удары ФАБ с УМПК по Днепропетровской области, чего ранее не фиксировалось», — говорится в материале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх