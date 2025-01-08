«Военная хроника» заявила о применении ФАБ с УМПК по Днепропетровской области

«Военная хроника» заявила о начале применения ВС России ФАБ с УМПК по Днепропетровской области. «Воздушные силы Украины сообщают, что российская авиация впервые начала наносить удары ФАБ с УМПК по Днепропетровской области, чего ранее не фиксировалось», — говорится в материале.