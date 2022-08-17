Может быть дезориентирована: женщину с родинкой на лбу ищут в Приморье

В Приморье объявили в розыск жительницу Уссурийска, пропавшую 11 августа. 75-летняя Нина Харичкова перестала выходить на связь с родственниками, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск".
Популярные статьи
- Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память выдающегося русского адмирала Фёдора Ушакова
- На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК «Курск»
- Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции
Свежие комментарии