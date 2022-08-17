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Может быть дезориентирована: женщину с родинкой на лбу ищут в Приморье

Может быть дезориентирована: женщину с родинкой на лбу ищут в Приморье

В Приморье объявили в розыск жительницу Уссурийска, пропавшую 11 августа. 75-летняя Нина Харичкова перестала выходить на связь с родственниками, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск".

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