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BMCMedicine: диета на основе фруктов, чая и сыра снижает риск развития диабета

BMCMedicine: диета на основе фруктов, чая и сыра снижает риск развития диабета

Ученые из Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины провели исследование, результаты которого были опубликованы в BMC Medicine, и обнаружили, что противовоспалительная диета снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

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