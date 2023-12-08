BMCMedicine: диета на основе фруктов, чая и сыра снижает риск развития диабета

Ученые из Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины провели исследование, результаты которого были опубликованы в BMC Medicine, и обнаружили, что противовоспалительная диета снижает риск развития сахарного диабета второго типа.
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